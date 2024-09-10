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        Haberler Spor Transfer Hatayspor, Francisco Calvo'yu transfer etti - Futbol Haberleri

        Hatayspor, Francisco Calvo'yu transfer etti

        Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, 32 yaşındaki Kosta Rikalı stoper Francisco Javier Calvo Quesada ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 23:45 Güncelleme: 10.09.2024 - 23:45
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        Hatayspor'a Kosta Rikalı stoper
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        Süper Lig'de daha önce Konyaspor’da da forma giyen Francisco Calvo, Hatayspor'a transfer oldu.

        Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Atakaş Hatayspor’umuza hoş geldin Francisco Calvo! Daha önce Konyaspor ve FC Juárez takımlarında forma giyen deneyimli defans oyuncusu Francisco Calvo ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Francisco’ya ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz. Oyuncumuz yarın Mersin’e gelerek takımla çalışmalarına başlayacaktır” denildi.

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