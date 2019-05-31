Hatayspor-Gazişehir Gaziantep Spor Toto 1. Lig Play-Off Final maçının 5. dakikasında tribünlerde gerginlik yaşandı. Gazişehirli taraftarlar bir pozisyonda oyuncularının yerde kalmasına tepki gösterirken, sahaya yabancı madde fırlattı. Bu olay sonucunda çevik kuvvet ekipleri tribünlere müdahale ederken iki taraftar ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan taraftarlar stattan çıkartılırken Hataysporlu tribünler iki taraftara yabancı madde attı.
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