Spor Toto 1. Lig Play Off Finali'nde oynanacak Hatayspor - Gazişehir Gaziantep karşılaşmasında Cüneyt Çakır düdük çalacak.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 30 Mayıs Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Abdulkadir Bitigen ise döndüncü hakem olarak görev alacak.
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