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Hatayspor, iki haftalık arayı iyi değerlendirmek istiyor

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, bay geçecekleri 31. haftayı ve sonrasında da milli maç dolayısıyla lige verilecek arayı iyi değerlendirmek istediklerini söyledi

Hatayspor, iki haftalık arayı iyi değerlendirmek istiyor

Erdoğan, Antakya Atatürk Stadı'nda yaptıkları antrenmanda gazetecilere, hedeflerinin Süper Lig'i 5. sırada bitirmek olduğunu ifade etti.

Bugünkü antrenmanın ardından oyuncuların izne ayrılacağını belirten Erdoğan, "Bu hafta bay geçiyoruz, ondan sonra da mili maç arası var. İki hafta sonu boş geçmiş olacağız. Ardından Galatasaray maçıyla lige start vereceğiz. Oyuncularımız çok yoğun bir maç temposundan çıktılar. İster istemez mental ve fiziksel yorgunluklar oldu. Dört günlük izin sonrası iyi olarak döneceklerine inanıyorum. Galatasaray maçında da güzel futbolla iyi bir sonuçla lige devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, son 2 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Çaykur Rizespor maçında, Kayserispor maçına göre daha iyi bir Hatayspor vardı. Gol pozisyonlarına girdik, net pozisyon vermedik. İkinci yarı oyunun hakimiyeti bizdeyken talihsiz bir gol yedik. Ona rağmen uzatma dakikalarına kadar gol pozisyonuna girdik. Tabi herkes takımın deplasmanda, içeride 4-5 gol atmasında alıştı. Bizler de öyleyiz ancak her hafta böyle bir skor olmayabiliyor. Oyuncularımın kesinlikle herhangi bir rehavetle ligi bitirdi düşüncesi yok. Oyuncularımız sürekli ligi 5. sırada nasıl bitirebiliriz, bunun hesaplarını yapıyorlar. Sonuna kadar da bunu kovalayacağız."

Ömer Erdoğan, yapımı tamamlanan ve takıma kiralanan Hatay Stadı'nın zeminin alıştıkları bir zemin olmadığını anlattı.

Yüzde 70 hibrit çimin zeminin sert olduğunu aktaran Erdoğan, "Bu zemine alışmamız gerekiyor. İnşallah tatil dönüşü antrenmanları orada değerlendirip sahaya alışmış oluruz." yorumunu yaptı.

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