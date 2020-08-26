Bordo beyazlı kulüp, bonservisi Aytemiz Alanyaspor´da olan ancak geçtiğimiz sezon Yukatel Denizlispor'da kiralık olarak forma giyen Isaac Sackey'i 1 yıllığına renklerine bağladı. 26 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu, güney ekibinin Erzurum'da kamp yaptığı otele gelerek burada düzenlenen törenle kendisini Hatayspor´a bağlayan sözleşmeye imza attı.