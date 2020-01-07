Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, Bokila ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Jeremy Bokila'ya katkıları için teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
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