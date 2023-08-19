Hatayspor - Kasımpaşa | CANLI YAYIN
Hatayspor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı HTSPOR'da! Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Hatayspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. İki ekip de ligin ilk haftasında galibiyete uzanıp 3 puana uzanmıştı
Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında karşı karşıya geliyor.
SAAT: 21.45
HAKEM: Mert Güzenge
STAT: Mersin Stadyumu
YAYIN: beIN SPORTS 2
Hatayspor: Erce, Kamil, Kilama, Burak, Engin, Aburjania, Görkem, Bashiru, Carlos, Bertuğ, Joelson
Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Yasin, Winck, Duhan, Aytaç, Gökhan, Hajradinovic, Mortadha, Gomis, FallMAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ
Sezonu deplasmanda 5-1 Pendikspor galibiyetiyle açan Hatayspor, ligin ikinci haftasına averajla ilk sırada giriyor.
İlk maçta genç oyuncuların ve yeni transferlerin etkili olduğu Hatay ekibi, Kasımpaşa maçına da galibiyet parolasıyla çıkacak.
Hatayspor'un konuğu Kasımpaşa ise ligin ilk haftasında MKE Ankaragücü'nü 3-2 yenmişti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bu yıl maçlarını Mersin'de oynaması kararlaştırılan Hatayspor, kentte ilk defa seyircisi karşısına çıkacak.
Bordo-beyazlı ekip, Kasımpaşa maçına teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanlarla hazırlandı.
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