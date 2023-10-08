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        Hatayspor-Konyaspor: 3-1 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor'u ağırlayan Hatayspor, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. Ligde oynadığı 8 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Akdeniz ekibine üç puanı getiren golleri Dadashov (2) ve Strandberg kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2023 - 21:03 Güncelleme: 08.10.2023 - 21:03
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        Hatayspor üç puanı üç golle aldı!
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        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Hatayspor mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

        Bordo-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 22 (pen.) ve 53'te Renat Dadashov ile 83. dakikada Carlos Strandberg kaydetti.

        Konuk yeşil-beyazlıların tek golü 32. dakikada Louka Prip'ten geldi.

        Ligde henüz mağlubiyeti bulunmayan Hatayspor bu sonuçla puanını 14'e çıkarıp haftayı 5. sırada tamamladı.

        Son 4 maçta 3. yenilgisini alan Konyaspor ise 9 puanla 14. sırada yer aldı.

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