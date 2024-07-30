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        Haberler Spor Transfer Hatayspor, Lamine Diack'ı 1 yıllığına renklerine bağladı - Futbol Haberleri

        Hatayspor, Lamine Diack'ı 1 yıllığına renklerine bağladı

        Hatayspor, 23 yaşındaki futbolcu Lamine Diack ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 15:59 Güncelleme: 30.07.2024 - 16:00
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        Lamine Diack Hatayspor'da
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        Hatayspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo beyazlılar, Daha önce FC Nantes ve Ankaragücü kulüplerinde forma giyen 23 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Lamine Diack ile satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralık sözleşme imzaladı. İmza törenine Sportif Direktörü Fatih Kavlak da katıldı.

        Geçtiğimiz sezonu MLS ekiplerinden Colorado Rapids'de forma giyen Senegalli orta saha 6 kez forma giyerken, 1 de gol attı.

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