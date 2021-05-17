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Hatayspor mevcut kadrosunu elinde tutmak istiyor

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 61 puanla 6. sırada bitiren Atakaş Hatayspor'un yönetimi mevcut teknik heyet kadrosunu ve oyuncularını takımda tutmak istiyor.

Hatayspor mevcut kadrosunu elinde tutmak istiyor

Kulüp basın sözcüsü Rahmi Vardı hem takımdaki kadronun korunması hem de yeni futbolcuların takıma kazandırılması için çalıştıklarını söyledi.

Ligin başında Türkiye'nin en az bütçesiyle en iyi takımını kurduklarını belirten Vardı, şöyle devam etti:

"Süper Lig'e başladığımız günden itibaren önümüzdeki sezonun hazırlıklarına da başladık. Transfer komitemiz ve teknik heyetimiz hem yeni oyuncular hem de şu an performanslarını, karakterlerini ve uyumunu beğendiğimiz sporcu kardeşlerimizle görüşüyorlar. Atakaş Hatayspor faydalandığı ve formasında ter döken hiç kimsenin emeğini boşa çıkarmaz. Oyuncularımızı elimizden geldiğince burada tutmaya çalışacağız. Onlar da bizi düşünürlerse onlarla çalışmaya devam edeceğiz."

"FUTBOLA DOYMUŞ, ŞÖHRET OLMUŞ HİÇBİR FUTBOLCUYLA GÖRÜŞMÜYORUZ"

Şu an dış transferde görüştükleri birkaç oyuncu bulunduğunu kaydeden Vardı, "En başından beri biz şunu söyledik; Türkiye'de kendini ispatlamış, futbola doymuş, şöhret olmuş hiçbir futbolcuyla görüşmüyoruz ve çalışmıyoruz. Biz ligde çıkış arayan, kendini ispatlamaya çalışan, futbola aç, karakterli, bize, şehrimize uyum sağlayacak, formamızı da temsil edecek oyuncu kardeşlerimizi arıyoruz. Bunları kıyıda, köşede de olsa getiriyoruz." diye konuştu.

Vardı, bu sezon Türkiye'ye çok güzel goller atan ve asist yapan futbolcular kazandırdıklarını bundan sonrada kazandırmaya devam edeceklerini belirtti.

"TRANSFER TEKLİFİ ALAN FUTBOLCULARIMIZ BAŞTA HATAYSPOR'U TERCİH EDİYOR"

Hatayspor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular arasında çok güzel bir uyum bulunduğunu vurgulayan Vardı, "Yönetimdeki senkron, ildeki takıma sahip çıkma duygusu ve aynı zamanda spor şehri Hatay'ın da spora bakış açısı Hatayspor'da başarıyı zorunlu kıldı. Yönetimde çok güzel bir senkron var. Hocamız çok uyumlu, futbolcularımız Hatay'a çok alıştılar. Hatay'a gelmek istemeyen futbolcular şimdi gitmek istemiyor. Transfer teklifi alan futbolcularımız başta Hatayspor'u tercih ediyor. " değerlendirmesinde bulundu.

"ÖMER HOCA VE EKİBİ BU İŞİ MADDİ OLARAK GÖRMÜYOR"

Basın sözcüsü Vardı, Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın karakteri, duruşu, nezaketi ve zarafetiyle Türkiye'de gündeme geldiğini söyledi.

Erdoğan'dan yönetim olarak memnun olduklarını ve bundan dolayı sözleşmesini iki sezon daha uzattıklarını hatırlatan Vardı, "Hatayspor olarak hocamızın emeğinin karşılığını verdik. Ömer hoca ve ekibi bu işi maddi olarak görmüyor. Atakaş Hatayspor'un başarı hikayesine tarihe bir not düşmek için burada olduklarını söylediler. Bu karakterlerini de bugüne kadar götürdüler. Biz Ömer hocamızı seviyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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