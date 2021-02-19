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Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, başarılarının sırrını mücadeleci olmaya bağlıyor

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un Onursal Başkanı Lütfü Savaş, sezon başında takımlarının "küme düşme" adayı olarak gösterildiğini ancak bunu kırdıklarını belirterek, "Biz buraya asansörle gelmedik. Ayaklarımızda, ellerimizde, dizlerimizde yaralanmayan yer kalmadı." dedi.

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, başarılarının sırrını mücadeleci olmaya bağlıyor
AA

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini de yürüten Savaş, takımı 5 yıl önce 3. Lig'e düşerken ve yüklü bir borçla devraldıklarını söyledi.

Takımın, o dönemden Süper Lig'e kadar yükselme başarısı gösterdiğini vurgulayan Savaş, "Bu takım buraya nasıl geldi. Öncelikle sevgi, samimiyet ve sadakatle işe sarılmamızla geldi. İlk olarak Hatay'ın iki evladı, Gökhan Zan ve Bayram Toysal hocamızı aldık. Onlara bu takımı çıkartmaları görevi verdik." diye konuştu.

Savaş, zamanla takımı ve yönetimi de yenilediklerini aktararak, "Her deplasmana ben de gittim. Son maçta Nazilli Belediyespor'u yendik ve kümede kaldık. Berabere kalsaydık küme düşüyorduk. Ondan sonraki sezon ise play-off maçları oynamayı başardık. Son maçta penaltılarda elendik ve evimize döndük. Aynı günün sabahında ise kalktık ve gelecek yılın planlamasını yaptık." ifadelerini kullandı.

Gerekli takviyeleri yapıp TFF. 1. Lig'e yükseldiklerini, 2 sezon sonra da Süper Lig'e çıktıklarını anımsatan Savaş, kısa süreçte büyük başarı yakaladıklarını anlattı.

"ŞANSSIZLIKLAR YAŞANMASAYDI İLK 2'DEYDİK"

Lütfü Savaş, Süper Lig'de şu anki konumlarından son derece memnun olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Süper Lig'e başlarken herkes bizim küme düşecek takımlar arasında yer alacağımızı söylüyordu. Biz buraya asansörle gelmedik. Ayaklarımızda, ellerimizde, dizlerimizde yaralanmayan yer kalmadı. Buradan asansörle düşmeyeceğiz. Çok şükür şu anki yönetim, sportif direktörümüz, hocamız, futbolcularımız bu işin bilincinde. Bugüne kadar da yüzümüzü kara çıkartmadılar. Takımımız sadece netice almıyor. Bence futbol resitali yapıyorlar. Kiminle oynarsak oynayalım, büyük takımlar dahil, bizden çekinerek sahaya çıkıyorlar. Futbolumuzu onlara kabul ettiriyoruz. Bazı şansızlıklar yaşamasaydık ilk 2'de olma ihtimalimiz çok yüksekti."

Sezon başındaki hedeflerinin ligi ilk 10'da bitirmek olduğunu aktaran Savaş, sözlerini tutacaklarını ifade etti.

"GENÇ OYUNCULARIMIZA TEKLİFLER VAR"

Transfer politikalarına ve takımdaki oyunculara yönelik taleplere de değinen Savaş, "Transferleri ortak yaparız. Bir seçici teknik ekibimiz var. Seçilen futbolcular hocamız, yönetimimiz, futbol şubemiz tarafından izlenir. En son bana da özetleri gelir ben de izlerim. Ortak, kafamıza yatan futbolcularla temasa geçer ve transfer ederiz." diye konuştu.

Savaş, kendilerine her önerilen oyuncuyu takıma katmadıklarını, transferleri ekip anlayışlarına uygun gerçekleştirdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bize bugüne kadar, 'bu futbolcu iyidir, bunu alın' şeklinde söylenen futbolcuyu almadık. Yani bize gelen değil de bizim istediğimiz futbolcularımızı aldığımız için başarıyı yakaladık. Çünkü hem birbiriyle uyumlu ve ahlaklı hem de sportif anlamda başarılı futbolcuları kadromuza katmak istiyoruz. İki şekilde transfer yaptık. Birincisi uluslararası tecrübesi olan futbolcuları aldık. İkincisi de genç ve umut vadeden futbolcuları alıp bunların arasına serpiştirdik. Genç futbolcularımıza Türkiye ve Avrupa'dan, Çin'den talepler var. Şu an takımı bozmadık. Sezon sonunda takımımızın bulunduğu pozisyona ve tekliflere bakacağız."

Savaş, altyapı geliştirme ve tesisleşme hedeflerinden de bahsederek, "Biz, herkesin söyleyip de yapmadığını faaliyete geçirdiğimiz için başarılıyız. Bunu da sürdürmeyi planlıyoruz. Bundan sonra üst sıralara gitsek de biraz gerilesek de sürpriz olmaz ancak biz yukarıya doğru gitmek için futbolcu ve hocalarımızı zorlayacağız." ifadelerini kullandı.

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