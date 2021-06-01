Atakaş Hatayspor, son olarak Misli.com 3'üncü Lig'de Ofspor forması giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Osman Şahin ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün onursal başkanı Lütfü Savaş'ın katıldığı imza töreniyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Osman Şahin'e ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı uğurlu olsun" denildi.