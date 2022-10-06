Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında evinde Alanyaspor ile karşılaşacak olan Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri’nde çalışmalarına devam ediyor. Bugün yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. İdman ısınma hareketleri ile başlarken, pas ve taktik idmanı ile devam etti. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel hedeflerinin her maçı kazanmak olduğunu ama futbolda puan kayıplarının olabileceğini söyledi. Demirel hedefler doğrultusunda bazı zorlukları karşılamak zorunda olmak gerektiğini belirterek, “Engel veya bir sıkıntı yok. Her şey çok iyi gidiyor şimdilik. Hatay’ın zaten beni nasıl karşıladığını ben yaşadıklarımı gördükten sonra çok mutlu oldum. Evet, benim için ilk defa İstanbul‘dan ayrıldım ama bazı hedefleriniz varsa bazı zorluklarla da karşılaşmak zorundasınız. Bu zorluklar benim için daha büyük istek, inanç ve hırs yapıyor. O yüzden bana artı yansıyacaktır bu” dedi.

Alanyaspor maçında gerektiği gibi oynayarak kazanacaklarını belirten Demirel, “Aynı şekilde hazırlanıyoruz. Kazanacağımızdan yine eminiz. Ben Sivas maçına çıkmadan önce de söyledim. Bu maçı kazanacağız diye. Kazanmaktan başka hiçbir planımız yok diye. Gerektiği gibi oynayarak kazanmasını bildik. Bu hafta yine gerektiği gibi oynayarak kazanmasını bilen taraf biz olacağız. Onun dışında da fazla ekstra bir durumumuz yok. Herkesin morali çok yüksek, çok motive, ben zaten geçmişe dönmek istemiyorum ama son bir 10 gündür 15 gündür takımla beraberim. Ama hakikaten olduğumuz yer bu takımın hakkı değil. O yüzden bu takımın hakkı olan yere en kısa zamanda ulaştırmaya çalışacağım” dedi.

"RUBEN ÖZÜR DİLEDİ, DİLEMESİ GEREKİYORDU"

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Ruben Riberio’nun Sivasspor maçında kırmızı kart görmesinde olumlu şartları düşündüğünü belirterek, “Cristian’ın (Atsu) sakatlığı var, kırmızı kart cezalılarını biliyorsunuz zaten. Falette geri dönecek bu hafta ama Ribeiro’nun bir kart cezası var. Onun dışında herhangi bir sıkıntımız yok. Soni’nin ameliyat olduğunu biliyorsunuz. Sakatlık süreciyle ilgili zaten bilginiz var. Bunlar maç içinde olacak şeyler. Hiçbir şekilde tabii ki bunu başka yerlere çekmek, başka şeyler düşünmek istemiyorum. Bu sahada futbolda eksiklik de var, sakatlık da var. Bundan sonra ne yapacağımız önemli. Onun ne yaptığını takım çok iyi gösterdi. Çok iyi bir savunmayla 10 kişi kalmamıza rağmen 60 dakika hemen hemen çok iyi mücadele ettiler ki, baktığınızda savunma olarak sıkıntılı gözüken takımın bunu 10 kişi yapması, hem de Sivas gibi bir yerde. Rakım yüksek, işte onların durumu belli. O yüzden bence çok önemli bir galibiyetti. O yüzden ben olumsuz şartlar yerine olumlu şartları düşünüyorum. Bizim adımıza 10 kişi kalmamız bence olumlu bir şart oldu. O yüzden ben olumlu taraftan bakıyorum bu olaya. Ruben özür diledi, dilemesi gerekiyordu. Ama takımda ona teşekkür etti. Niye, 10 kişi kaldık ve bu savunmayı sen yaptırdın bize diye. Bence takımın da Ruben’e teşekkür etmesi lazım. Ben olaya böyle bakıyorum. Sizler farklı yorumlayabilirsiniz ama benim yorumum çok daha farklı” dedi.

"ELİMİZDEN GELDİĞİ KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Ligin kendileri için yeni başladığını ve ilk haftanın unutulmasını istediğini belirten Demirel, “Ben hep şunu diyorum; bizim için 6 hafta yok. Sizin için de olmasın artık. Bu soruyu da bir daha sormayın artık. Bu soruya cevap vermeyeceğim. Tekrar söylüyorum. Burası geçen hafta başladı. Bundan sonra da inşallah hedefimiz her maçı kazanmak. Ama tabii ki futbolda mağlubiyetler, beraberlikler puan kayıpları olacaktır. Ama ben her maça kazanmak için çıkacağım. Dediğim gibi bizim için lig şimdi başlıyor. Bundan sonra en iyi şekilde yakışır bir şekilde bu takımın hak ettiği bir şekilde ilerleyecek. Biz bunun için çalışacağız. Karşı taraf bizden daha iyi olur. O zaman da tebrik etmesini biliriz. Ama biz elimizden geldiği kadar mücadelemizi edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

TARAFTARA ÇAĞRI

Demirel tüm Hataylıların Alanyaspor maçına davet ederek, “Futbol taraftarla güzel. Bakıyoruz geçen sene pandemi oldu, şu taraftardan uzak kaldık. Ama bu sene inşallah görüyoruz diğer statlardaki seyirci çoğunluğunda. Aynısını bu hafta biz de bekliyoruz. Çoluk çocuk, yaşlı genç, erkeğimiz, kızlarımız, ablalarımız herkes, Hatay’a gönül veren azıcık Hatay’ı aklının ucundan geçiren herkes, Hataylı olan herkes lütfen maça gelsin. O coşkuyu, o kazanmayı bizle beraber yaşasın. Çünkü biz taraftar gelince daha da iştahlanacağız. Evet çalışıyoruz, çok iyi çalışıyoruz, çok iyi arkadaşlarımız her dediklerimizi yapmaya çalışıyorlar. Ellerinden geldiği kadar ama bunlar stada çıktı mı o coşkuyu görünce bu verdiklerinin daha fazlasını verecekler. Ben buna inanıyorum. Ve eminim ki bana gösterilen ilgi, takıma gösterilen istek hava her şey şu an çok güzel ve bizi yalnız bırakmayacaklarını düşünüyorum. O yüzden sizlerin aracılığıyla Hatay’a Hatay maçına da davet ediyorum. Tüm Hataylıları” dedi.