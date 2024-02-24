Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Maçın böyle biteceğini beklemiyorduk

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaştığı müsabakada 2-0 mağlup olan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, maçın ardından yaptığı açıklamada beklemedikleri bir sonuç aldıklarını ifade etti.

Maçın iki taraf için de önemli olduğunu ifade eden Demirel, "Konyaspor'u tebrik ediyorum. Maça baktığımızda ilk 45 dakika belki oyuna üstündük, istediklerini yapan taraf daha çok bizdik. Ama ikinci yarıda Konyaspor, yaptığı değişikliklerle oyuna biraz daha baskılı ve şiddetli başladı." dedi.