Hatayspor - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

Trabzonspor, Süper Lig’in 8’inci haftasında Hatayspor’un konuğu oluyor.

STAT: Mersin Stadyumu

SAAT: 19:00

HAKEM: Kadir Sağlam

YAYIN: beIN SPORTS 1

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Rui Pedro, Bamgboye, Rivas, Aboubakar.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Mendy, Eren, Okay, Lundstram, Bardhi, Visca, Draguş, Banza.

Maç öncesi 8 puanla 10’uncu sırada yer alan bordo-mavililer Hatayspor’u deplasmanda mağlup ederek geçtiğimiz hafta ligdeki ilk galibiyetine yenisini eklemek istiyor.

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Ligde 7 hafta sonunda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 2 puanı olan ve 18’inci sırada yer alan Hatayspor ise sahasında hem galibiyetle tanışmak hem de 3 puanın sahibi olmak istiyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım aralarındaki rekabette 8’i Süper Lig olmak üzere toplam 16 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu 16 maçta Trabzonspor’un 8, Hatayspor’un 2 galibiyeti bulunurken 6 maçta ise eşitlik söz konusu. Süper Lig’de ise iki takım bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi.