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        Hatayspor - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

        Hatayspor - Trabzonspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta ligdeki ilk galibiyetini alan bordo-mavili ekip, bu maçtan da galip ayrılarak seri yakalamak istiyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.10.2024 - 18:06 Güncelleme: 05.10.2024 - 19:03
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        Trabzonspor, Süper Lig’in 8’inci haftasında Hatayspor’un konuğu oluyor.

        STAT: Mersin Stadyumu

        SAAT: 19:00

        HAKEM: Kadir Sağlam

        YAYIN: beIN SPORTS 1

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        Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Rui Pedro, Bamgboye, Rivas, Aboubakar.

        Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Mendy, Eren, Okay, Lundstram, Bardhi, Visca, Draguş, Banza.

        Maç öncesi 8 puanla 10’uncu sırada yer alan bordo-mavililer Hatayspor’u deplasmanda mağlup ederek geçtiğimiz hafta ligdeki ilk galibiyetine yenisini eklemek istiyor.

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        Ligde 7 hafta sonunda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 2 puanı olan ve 18’inci sırada yer alan Hatayspor ise sahasında hem galibiyetle tanışmak hem de 3 puanın sahibi olmak istiyor.

        TRABZONSPOR ÜSTÜN

        İki takım aralarındaki rekabette 8’i Süper Lig olmak üzere toplam 16 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu 16 maçta Trabzonspor’un 8, Hatayspor’un 2 galibiyeti bulunurken 6 maçta ise eşitlik söz konusu. Süper Lig’de ise iki takım bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi.

        Bu maçlarda da Trabzonspor’un 4, Hatayspor’un 2 galibiyeti bulunurken 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. Öte yandan iki takımın 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Trabzon’da oynadıkları maçtan ev sahibi takım 2-0 galip ayrılmıştı.

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