Hatayspor- Trabzonspor maçı ne zaman? Hatayspor- Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Hatayspor'a konuk oluyor. Lig'de oynadığı 6 maçta 5 beraberliği bulunan bordo mavililer, geçtiğimiz hafta evinde Konyaspor'u 3-2 mağlüp ederek galibiyetle tanıştı. Toplamda 8 puanı bulunan Karadeniz ekibi fikstürde 10. sırada yer alıyor. Öte yandan, 6 maça çıkan Hatayspor, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 18. sırada bulunuyor. Peki, Hatayspor- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?