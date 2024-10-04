Hatayspor- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Hatayspor'a konuk oluyor. Lig'de oynadığı 6 maçta 5 beraberliği bulunan bordo mavililer, geçtiğimiz hafta evinde Konyaspor'u 3-2 mağlüp ederek galibiyetle tanıştı. Toplamda 8 puanı bulunan Karadeniz ekibi fikstürde 10. sırada yer alıyor. Öte yandan, 6 maça çıkan Hatayspor, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 18. sırada bulunuyor. Peki, Hatayspor- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Hatayspor- Trabzonspor maçı için geri sayım sürüyor. Ligde beklentilerin altında giriş yapan bordo mavililer, üst üste oynadığı 5 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Son oynadığı maçta rakibi Konyaspor'u 3-2'lik skorla saf dışı bırakan Şenol Güneş'in öğrencileri, Hatayspor karşısında bu seriyi devam ettirerek yoluna 3 puanla devam etmek istiyor. Karşılaşma öncesinde taraftarlar maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Hatayspor- Trabzonspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
HATAYSPOR- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Hatayspor- Trabzonspor maçı 5 Ekim Cumartesi (yarın) 19.00'da oynanacak.
HATAYSPOR- TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mersin Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma beİN Sports 1'den naklen yayınlanacak.