Hatayspor - Ümraniye düellosu

Hatayspor ve Ümraniye, 04 Kasım 2018 Pazar günü Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:30. 15 puanlı Hatayspor 8. sırada bulunuyor, Ümraniye 16 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Hatayspor, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Ümraniye, son 5 maçında 5 galibiyet, lik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 447. İddaa'da Hatayspor kazanır 2.25, berabere biter 2.80, Ümraniye kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.30, 2.5 gol üstünün oranı 2.30.

Hatayspor önceki hafta Menemen Bld. mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Ümraniye ise Pazarspor karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Hatayspor, 5 gol attı ve 3 gol yedi.

Ümraniye ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ümraniye, 2 gol atarken 4 gol yedi.

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