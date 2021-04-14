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Hatayspor'un golcü futbolcusu Diouf, takımına sağladığı katkıdan memnun

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un Senegalli forveti Mame Diouf, golleriyle takıma katkı yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Diouf, "Fırsat buldukça Hatay'ı geziyorum. Her gittiğimiz yerde insanlar bir şeyler ikram etmek istiyor, çok cana yakınlar. Bu da beni mutlu ediyor" dedi

Hatayspor'un golcü futbolcusu Diouf, takımına sağladığı katkıdan memnun
AA

Ligde forma giydiği 31 karşılaşmada 15 gol atan Diouf, performansı ve istikrarıyla dikkati çekiyor.

Fileleri 18 kez havalandırarak gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan takım arkadaşı Aaron Boupendza'nın ardından Hatayspor'a en fazla katkıyı yapan Diouf, Süper Lig'de ilk sezonları olması rağmen iyi bir performans gösterdiklerini belirtti.

Sezon başında kendilerine bir hedef koyduklarını aktaran Senegalli forvet, "Takım olarak hırslı olduğumuz ve kazanmayı daha fazla istediğimiz zaman hedeflerin ne kadar büyüyeceğini gördük. Birlikte oynamak, takım olmak, aynı takım için mücadele ettiğimizi öğrenmek bizlere başarıyı getirdi. Bu bir yarışma, dışarıda kalan oynamak, sahada olan formasını vermemek istiyor. Bu yüzden ben en iyisini yapmaya çalışıyorum, dışarıdan gelen arkadaşım da sahaya girdiğinde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor." diye konuştu.

Diouf, herkesin takımın başarısı için yarıştığını, bunun da kişisel performansları arttırdığını ifade etti.

"FORVETSENİZ SİZDEN BEKLENEN TABİİ Kİ GOL VE SKORDUR"

Futbolun, takım oyunu olduğunu dile getiren 33 yaşındaki futbolcu, şu değerlendirmede bulundu:

"Futbol oynuyorsanız ve forvetseniz, sizden beklenen tabii ki gol ve skordur. Ben de takıma bu şekilde yardım edebildiğim için kendimi çok mutlu hissediyorum. Tabi bildiğiniz gibi futbol bir takım oyunu, takım kazanırsa mutlu oluyorsunuz ve takımın kazanmasına yardım ediyorsanız siz de mutlu oluyorsunuz. Ben hep buna konsantre oldum ve takımın daha iyi olmasına vesile olmaya çalıştım. Kazanırsak takım olarak mutlu oluyoruz, kaybedersek de takım olarak mutsuz oluyoruz. Ben de takımın bir parçasıyım, birlikte kazanıp birlikte mutlu olmaya çalışıyorum."

Mame Diouf, Hatay'da çok mutlu olduğunu ve insanların kendisini çok iyi karşıladığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Fırsat buldukça Hatay'ı geziyorum. Her gittiğimiz yerde insanlar bir şeyler ikram etmek istiyor, çok cana yakınlar. Bu da beni mutlu ediyor. Künefeden uzak durmaya çalışıyorum. Onun etrafında olmak güzel ama onu yememek ayrı bir zorluk. İnsanlar Hatay'a gelmeli, burası yaşanabilir bir yer, güvenli bir bölge ve gerçekten yemekleri de çok lezzetli."

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