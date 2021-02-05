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Hatayspor'un hedefi Avrupa

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un basın sözcüsü Rahmi Vardı, sezonu ilk 10'da tamamlama hedeflerinin sürdüğünü, şartları zorlayarak Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmeyi amaçladıklarını söyledi

Hatayspor'un hedefi Avrupa
AA

Ligde 35 puanla 6'ncı sırada bulunan bordo-beyazlı ekibin basın sözcüsü Vardı, takımlarının ortaya koyduğu performansla iyi bir grafik çizdiğini ifade etti.

Vardı, ligi ilk 10 içerisinde tamamlama hedeflerini sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Ligin ilk maçını Medipol Başakşehir ile yapmış o maçı 2-0 kazanmıştık. O maçın ardından Hatayspor'un ligi ilk 10'da bitirmeyi hedeflediğini söylemiştik. Bunun sebebi ise yaptığımız transferleri ince eleyip sık dokuyan bir teknik heyet çalışmasıydı. Ligin ilk yarısını bu iddiamızın üzerine çıkarak 6'ncı sırada bitirmeyi başardık. Sezon başında talihsiz olarak 17 futbolcumuz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçirdi ve 1 ay boyunca sahalardan ve takım halinde antrenmanlardan uzak kaldı. Buna rağmen 3-4 günde bir maç olmasına rağmen Atakaş Hatayspor kalitesini ortaya koydu."

Atakaş Hatayspor'un Süper Lig'de kalıcı olduğunu gösterdiğini aktaran Vardı, "Avrupa kupalarında da söz sahibi olacağız, bunu kendimize bir hedef olarak koyduk. Takımımızın kalitesini bildiğimiz için iddialı konuşuyoruz, Türkiye'de yenemeyeceğimiz takım yok. Atakaş Hatayspor şu an 6'ncı sırada, bu yılki ilk 10 hedefimiz devam ediyor. Avrupa kupaları için de şartları zorlayacağız ama esas hedefimiz Allah nasip ederse önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil etmek." ifadelerini kullandı.

"AARON BOUPENDZA, DÜNYA ÇAPINDA BİR YILDIZ OLDU"

Rahmi Vardı, ligde geride kalan 23 hafta itibarıyla rakip fileleri 16 kez havalandırıp gol krallığı yarışında zirvede bulunan takımın forveti Aaron Boupendza'nın başarılı bir oyuncu olduğunu belirtti.

Boupendza'nın sezon başında bazı maçları kaçırdığını anlatan Vardı, "Aaron Boupendza, dünya çapında bir yıldız oldu. Onu aldığımızda, 'amatör futbolcuya ödeme yaptığımız' yönünde söylentiler oldu. Biz onun kalitesini biliyoruz. Boupendza ligin ilk maçlarında oynayamadı, buna rağmen şu an gol kralı. Tüm maçları oynamış olsaydı gol krallığı yarışında biraz daha avantajı olacaktı." şeklinde konuştu.

Vardı, Atakaş Hatayspor'un ara transfer döneminde 4 futbolcuyla kadrosunu güçlendirdiğini, takıma katılan oyunculardan beklentilerini yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

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