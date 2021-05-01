Süper Lig’in 39. haftasında Beşiktaş deplasmanında boy gösteren A.Hatayspor, karşılaşmanın 2. dakikasında Akintola’nın kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşerken, 11. dakikada ise Larin’in attığı golle skor 2-0 oldu. Cyle Larin’in kaydettiği golün ardından Hataysporlu futbolcular kendi yarı sahalarında bir araya gelerek mini bir toplantı yaptı. Toplantının ardından santraya gelen Hataysporlu futbolcular, oyuna yeniden başladıktan 1 dakika sonrasında kalesinde bir gol daha gördü. Cyle Larin’in 14. dakikada attığı golle skor 3-0’a geldi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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