TFF Tahkim Kurulu 19 Ocak 2021 günlü (7) sayılı toplantısında aldığı karar şöyle:

"Hatayspor futbolcusu Munir Mohand Mohamedi ile ilgili PFDK'nın 12.01.2021 tarihli E.2020-2021/554 - K.2020-2021/697 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 19.01.2021 Pazartesi günü saat 16:00'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Hatayspor Kulübü'nün vekili Av. İsmail Coşkun'un hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

Hatayspor futbolcusu Munir Mohand Mohamedi'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakadan men ve 17 bin 500 TL para cezasının; müsabaka görüntülerinin değerlendirilmesi neticesinde eylemin alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirecek ağırlıkta olmadığı kanaatine varılarak 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin 125 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile karar verilmiştir."

