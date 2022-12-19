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Hatayspor’un ikonu ‘gazella gazella’ oldu

Hatayspor, Anadolu takımlarında ilk olan patentli ikonunu tanıttı. Bordo-beyazlıların ikonu ‘gazella gazella’ olurken toplantıya onur konuğu olarak Fenerbahçe eski Teknik Direktörü Aykut Kocaman katıldı

Hatayspor’un ikonu ‘gazella gazella’ oldu
İHA

Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden Hatayspor, Hatay Stadyumu’nda ikon tanıtım toplantısı düzenledi. Yeni ikonunu nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma tedbirleri uygulanan Hatay'daki "gazella gazella" türü dağ ceylanı olarak açıkladı.

Fenerbahçe eski Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın da onur konuğu olarak katıldığı toplantıda Hatayspor camiası yer aldı. Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Anadolu takımlarında ilk olduğunu belirterek “İkonumuz gerçekten çok güzel oldu, başkanvekilimiz Mustafa Özat’a ve emeği geçen Mustafa Dilek’e teşekkür ediyorum. Anadolu takımlarında ilk olan ikonumuz hayırlı olsun” dedi.


Aykut Kocaman ise Hatayspor’a gazella gibi bir ikonun yakıştığını belirterek, “burada olmaktan hem mutluyum hem onurluyum. Hataylı olmak büyük mutluluk. Sevgininn saygınınn hoşgörünün şehrinde olmak mutluluk tüm Hatay halkına teşekkür ediyorum. Gazella gibi nesli korumaya alınmış bir canlı türünü ikon yapmak yakışırdı. İlgi ve merakla Hatayspor’u, uzun yıllar kader arkadaşlığı yaptığımız dönemden dolayı biraz da Volkan Demirel ile birlikteliğini gıpta ve ilgi ile izlemeye çalışacağım” ifadelerini kullandı.

Lütfü Savaş ilk ikonu, toplantının onur konuğu olan Aykut Kocaman’a takdim etti. Programın sonunda Aykut Kocaman’a Hataysporlu taraftarlar tarafından büyük ilgi gösterildi.

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