Hatemoğlu 100. yaşını kutluyor 100. Yaşına giren ve Cumhuriyet'in ilk erkek hazır giyim markası olan Hatemoğlu 100. Yaşını Cumhuriyetle beraber kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadığını duyurdu

‘’100 yıldır bize en yakışan Centilmenlik’’ diyerek sonbahar kış kampanyasını hazırlayan Hatemoğlu, marka yüzü Emre Bey’in oynadığı reklam filiminde, hayatın içinden karelerle şıklığın centilmenlikten geldiğini Cumhuriyet’in en önemli öğretisinin centilmenlik olduğunu duygulara hitap ederek anlatıyor.