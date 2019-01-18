Dünyaca ünlü yıldız Beyonce’ye özenen Hatice paylaştığı dans videosuna 'Bir Beyonce kadar olmasak da bizden de çıkacak bir şeyler' notunu yazdı.



40 yaşındaki şarkıcı Hatice, videosunda Beyonce'yi de etiketledi. Hatice'nin dansına sosyal medyada yorum yağdı. Şarkıcı Beyonce'un figürlerini yapmak isterken takipçileri tarafından alay konusu oldu.