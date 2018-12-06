Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu, sanatçılar Sofia Kalogeropoulou ve Hatice Kumbaracı Gürsöz’ün, İris Kritikou’un küratörü olduğu "Köprüler" isimli Resim Sergisi düzenliyor.

Sergi, 23 Kasım - 14 Aralık 2018 tarihleri arasında Sismanoglio Megaro'da, pazartesiden cumaya 15:00 ile 20:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Geçmişte Atina, Ankara, İzmir ve Nafplion’da “Köprüler” ve “İki Dost” isimli ortak resim sergileri düzenleyen, dostluk ve işbirliği bağlantısı bulunan iki büyük sanatçı için İstanbul ve Sismanoglio Megara önemli bir referans olurken, bu şehir aynı zamanda keyifli bir buluşma mekânı oluyor.

(Hatice Kumbaracı Gürsöz ve Sofia Kalogeropoulou)

Sergide yer alan iki sanatçının eserleri, iki ülkenin mimarisi ve anıtlarından, mitolojilerinden ve halk festivallerinden, müzik geleneğinden ve operadan, dünyanın doğal büyüleyici detaylarından, ve aynı zamanda heyecan verici bir kurgu şeklinde anlattıkları renkli gündelik yaşamdan, ilham alıyor.

Hatice Kumbaracı Gürsöz ile dostu ve meslektaşı Sofia Kalogeropoulou 2007 yılında Atina’da Aeneon Sanat Galerisi’nde, 2009 yılında da önce İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde hemen sonrasında da Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde “Köprüler” ismini verdikleri üç ortak sergi açmışlardı.

İki sanatçı 2011 yılında ise “İki Dost” isimli ortak sergilerini Atina’da yine Aeneon Sanat galerisinde ve 20. Nafplion Festivali çerçevesinde bu şehirdeki Maria Gouma Sanat Galerisi’nde gerçekleştirmişlerdi. Festivali izleyen Sayın İlber Ortaylı bu sergiye o seneki “Seyehatname”sinde yer vermişti.

Hatice Kumbaracı Gürsöz, “Ortak sergimizi çok istememize rağmen, o zaman İstanbul’a taşıyamamıştık. Şimdi bu hayalimizi gerçekleştiriyoruz” diyor ve bu serginin gerçekleşmesinde katkılarından dolayı sergiye ev sahipliği yapacak olan Yunanistan’in İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou ve Konsolos Danai Vasilaki ile serginin küratörlüğünü üstlenen İris Kritikou'ya teşekkür ediyor.

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