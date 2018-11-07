"BEN NE POPOLAR GÖRÜYORUM"

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"POPONUZU NEREDE YAPTIRDINIZ?"

Mutfakta sırtı dönük halde görülen Hatice, "Kızın biri, konser çıkışı 'Poponuz çok güzel, poponuzu nerede yaptırdınız?' diyor. 'Bir yerde yaptırmadım, sporla yapılan bir şey. Gel seni de çalıştırayım' cevabını verdim" ifadelerini kullanıyor.