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        Haberler Gündem HATIRA PARASI TEDAVÜLDE | Cumhuriyet'in 100. yıla özel hatıra parası basıldı! Cumhuriyet'in 100. yıl hatıra parası çıktı mı, nasıl alınır?

        Cumhuriyet'in 100. yıl hatıra parası basıldı! Cumhuriyet'in 100. yıl hatıra parası nasıl alınır?

        Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından hatıra parası basıldı. Bu tarihi günün anısını yaşatmak isteyenlerde büyük heyecan uyandıran hatıra parasının özellikleri ve nasıl alınacağı merak ediliyor. Peki, Cumhuriyet'in 100. yıl hatıra parası nasıl alınır? Cumhuriyet'in 100. yıl hatıra parası nasıl alınır? İşte tüm merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 19:41 Güncelleme: 29.10.2023 - 19:41
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        Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 100. Yıl Hatıra Parası basıldı. Hatıra parasını almak ve ilerki yıllara kadar bu heyecanını taşımak isteyenler merakla 100. Yıl Hatıra Parası'nın nasıl alınacağını ve özelliklerini araştırıyor. Merak edenler için Cumhuriyet 100. Yıl Hatıra Parası ile ilgili merak edilen detaylar...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        CUMHURİYET'İN 100 YILINA ÖZEL HATIRA PARASI ÖZELLİKLERİ

        100. yıl temalı "5 Türk lirası" tedavül hatıra paranın iç göbeğinde "Türkiye Yüzyılı" logosu kullanıldı. Logonun üzerinde "5" ibaresi, alt kısmında ise "Türk lirası" ibaresi bulunuyor. Dış halkada sekiz köşeli "Selçuklu yıldızı" motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

        Dış halkadaki Selçuklu yıldızının solunda "₺", sağında ise "TC" sembolleri güvenlik unsuru olarak yer aldı. Altta ise basım yılı "2023" tarihi yer aldı. Ay ve yıldız dış halka ve göbeğin kesiştiği yere gelecek şekilde konumlandırıldı. Paranın ağırlığı 8,25 gram, çapı ise 28,15 milimetre olarak basıldı.

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        ÖZEL OLARAK SATILACAK HATIRA PARASI DA TANITILDI

        Tedavüle sokulacak 5 TL'lik hatıra parasının dışında Darphane tarafından satılacak olan hatıra parası da tanıtıldı.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

        "100. Yıl hatıra paramızın ön yüzünde sırasıyla dairesel olarak; Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından bu güne kadar görev yapan 12 Cumhurbaşkanımızın rölyefleri ile birlikte “Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı” ve ‘’Türkiye Yüzyılı’’ logoları kullanılmıştır.

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        Paranın diğer yüzünde; fon olarak geometrik dokuyla çalışılmış Atatürk rölyefi bulunmaktadır. Ön planda ise tekrarlı şekilde "100" sayıları ve "Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı" logosu vardır. Bu "100" sayıları içinde Cumhuriyetimizin ilanından günümüze kadar her alanda yapılan yeniliklerin bir kaçına vurgu yapılmıştır.

        Savunma sanayimizin ülkemize kattığı "Hürkuş" ve "Hürjet"; ulaştırma alanımızda "Yüksek Hızlı Tren", "TOGG" ve "1915 Çanakkale Köprüsü"; İslamiyetin simgesi "Çamlıca Camii"; geçmişten günümüzdeki tarımsal yeniliklerimizi anlatan "Traktör kullanan Atatürk" ve günümüz modern tarımını anlatan "biçer döver"; Cumhuriyet devrimleriyle kadınlarımıza tanınan "Seçme ve seçilme hakkı" ve "kadınlarımızın spordaki başarısı"; Cumhuriyet’in kuruluşunda rol alan "Türk milleti" ve Cumhuriyetimizin ve demokrasinin savunulmasına sembol olmuş "Bayrak tutan Türk Milletimiz'in olduğu rölyef; bilim insanlarımızdan "Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu" ve "Prof. Dr. Aziz Sancar" rölyefleri kullanılmıştır. Ayrıca kırmızı mine ile çalışılmış "Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı" logosu kullanılmıştır.

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        100. YIL CUMHURİYETİNE ÖZEL HATIRA PARA NASIL, NEREDEN ALINIR?

        Basılan hatıra paralar 30 Ekim 2023 tarihinden itibaren E-Mağaza web sitesinden ya da Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Beşiktaş mağazasından temin edilebilir.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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