Haugesund - Brann maçı öncesi rakamlar

Norveç Eliteserien maçında Haugesund ile Brann, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. 38 puanlı Haugesund 3. sırada bulunuyor, Brann 44 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Haugesund, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Brann, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 472 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Haugesund kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Brann sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Haugesund önceki hafta Brann mücadelesinde 3-1 kazandı.

Brann ise Haugesund maçında 3-1 yenildi.

Haugesund, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Haugesund, kendi sahasında 16 gol attı, 10 gol yedi.

Brann, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Brann, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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