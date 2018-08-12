Haugesund - Valerenga düellosu

Norveç Eliteserien maçında Haugesund ile Valerenga, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. 31 puanlı Haugesund 3. sırada bulunuyor, Valerenga 24 puana sahip ve 9. sırada. Haugesund, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. Valerenga son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 800 kodlu maçı oynayanlar; Haugesund galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.30, Valerenga galibiyet oranı 3.10. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Haugesund önceki hafta Kristiansund BK mücadelesinde 2-3 yenildi.

Valerenga ise Sogndal maçında 5-2 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Haugesund, 13 gol attı ve 10 gol yedi.

Valerenga, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Valerenga, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 17 kez topu kendi kalesinde gördü.

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