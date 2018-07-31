Haukar - Akranes maçı heyecanı

İzlanda 1.Lig maçında Haukar ile Akranes, 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:30. Haukar 13 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Akranes 27 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Haukar, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Akranes son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 460. İddaa'da Haukar kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Akranes kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Haukar son haftadaki Leiknir müsabasında 2-3 yenildi.

Akranes, Throttur Reykjavik karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Haukar, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Haukar, kendi sahasında 12 gol attı, 14 gol yedi.

Akranes ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Akranes, 4 gol atarken 6 gol yedi.

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