Haukar - Fram maçı rakamları

Haukar ve Fram, 23 Ağustos 2018 Perşembe günü İzlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:30. Maç öncesi Haukar 14 puanla 11. sırada, Fram 21 puanla 6. sırada bulunuyor. Haukar son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Fram, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 601 kodlu maçı oynayanlar; Haukar galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Fram galibiyet oranı 0.00.

Haukar son haftadaki Selfoss müsabasında 2-1 yenildi.

Fram ise Throttur Reykjavik maçında 0-4 yenildi.

Haukar, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 19 gol yedi.

Fram ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fram, 13 gol atarken 14 gol yedi.

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