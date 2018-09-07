Haukar - IR Reykjavik maçı öncesi rakamlar

İzlanda 1.Lig maçında Haukar ile IR Reykjavik, 07 Eylül 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:30. Maç öncesi Haukar 20 puanla 8. sırada, IR Reykjavik 17 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi Haukar, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. IR Reykjavik son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 261. İddaa'da Haukar kazanır 0.00, berabere biter 0.00, IR Reykjavik kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Haukar son haftadaki Selfoss müsabasında 2-1 yenildi.

IR Reykjavik ise Fylkir karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Haukar, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Haukar, kendi sahasında 16 gol attı, 20 gol yedi.

IR Reykjavik ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. IR Reykjavik, 11 gol atarken 21 gol yedi.

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