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        Haberler Sağlık Hava ambulansları arife gününden itibaren 126 acil vaka için havalandı | Sağlık Haberleri

        Hava ambulansları arife gününden itibaren 126 acil vaka için havalandı

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hava ambulanslarının, arife gününden itibaren 126 acil vaka için havalandığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2024 - 09:26 Güncelleme: 20.06.2024 - 09:26
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        Hava ambulansları bayramda 126 acil vaka için havalandı
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        Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hava ambulanslarımız arife gününden itibaren 126 acil vaka için harekete geçti. Hazır olmasına her zaman hazırız ama temennimiz dönüş yolunda çok dikkatli olunması" ifadelerini kullandı.

        Öte yandan paylaşımda, bir hastanın hava ambulansına nakledildiği görüntülere yer verildi.

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