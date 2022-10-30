Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hafta sonu hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı!

Hava durumu bugün sevdikleriyle özellikle dışarıda plan yapmak isteyenlerin ilk kontrol ettiği veriler arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. İşte 30 Ekim hava durumu raporu...

ABONE OL
  • HAVA DURUMU 30 Ekim hafta sonu | Yazdan kalma günler! Meteoroloji son dakika hava durumu raporu İstanbul - Ankara - İzmir

    Hava durumu bugün nasıl? Hava durumu 30 Ekim Pazar günü raporu Metetroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre bugün yurt genelinde gün boyu yağış beklenmiyor. Peki, bugün hava nasıl? İşte merak edenler için 30 Ekim Meteoroloji raporu...
  • HAVA DURUMU 30 Ekim hafta sonu | Yazdan kalma günler! Meteoroloji son dakika hava durumu raporu İstanbul - Ankara - İzmir

    Gece saatlerine kadar ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan rüzgar ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
  • HAVA DURUMU 30 Ekim hafta sonu | Yazdan kalma günler! Meteoroloji son dakika hava durumu raporu İstanbul - Ankara - İzmir

    MARMARA

    Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

    BİLECİK °C17°C

    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL °C20°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C20°C

    Parçalı ve az bulutlu

    SAKARYA °C21°C

    Parçalı ve az bulutlu
  • HAVA DURUMU 30 Ekim hafta sonu | Yazdan kalma günler! Meteoroloji son dakika hava durumu raporu İstanbul - Ankara - İzmir

    EGE

    Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinin yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

    AFYONKARAHİSAR °C18°C

    Az bulutlu

    DENİZLİ °C24°C

    Az bulutlu

    İZMİR °C24°C

    Az bulutlu

    MUĞLA °C23°C

    Az bulutlu

     
  • HAVA DURUMU 30 Ekim hafta sonu | Yazdan kalma günler! Meteoroloji son dakika hava durumu raporu İstanbul - Ankara - İzmir

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C30°C

    Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu

    ANTALYA °C27°C

    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C28°C

    Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu

    ISPARTA °C22°C

    Az bulutlu ve açık
  • HAVA DURUMU 30 Ekim hafta sonu | Yazdan kalma günler! Meteoroloji son dakika hava durumu raporu İstanbul - Ankara - İzmir

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C18°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C18°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KAYSERİ °C18°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C17°C

    Parçalı ve az bulutlu
  • HAVA DURUMU 30 Ekim hafta sonu | Yazdan kalma günler! Meteoroloji son dakika hava durumu raporu İstanbul - Ankara - İzmir

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C17°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU °C18°C

    Parçalı ve az bulutlu

    SİNOP °C19°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK °C16°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

    ARTVİN °C17°C

    Parçalı bulutlu

    SAMSUN °C18°C

    Parçalı bulutlu

    TOKAT °C18°C

    Parçalı bulutlu

    TRABZON °C18°C

    Parçalı bulutlu
  • HAVA DURUMU 30 Ekim hafta sonu | Yazdan kalma günler! Meteoroloji son dakika hava durumu raporu İstanbul - Ankara - İzmir

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

    ARDAHAN °C13°C

    Parçalı bulutlu

    ERZURUM °C15°C

    Parçalı bulutlu

    HAKKARİ °C16°C

    Parçalı bulutlu

    VAN °C15°C

    Parçalı bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C23°C

    Parçalı ve az bulutlu

    GAZİANTEP °C24°C

    Parçalı bulutlu

    SİİRT °C21°C

    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C26°C

    Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.