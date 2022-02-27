Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve çığ uyarısı! 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Adana, Osmaniye, Hatay, Samsun, Çorum, Amasya, Rize ve Artvin kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevreleri ile Edirne ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; akşam saatlerinde Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise, genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara'da kuzeybatı, Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ: Yağışların; akşam saatlerinde Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra batısının, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli'nin kuzey ve yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, akşam saatlerinde bölgenin batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EGE: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Kıyı Ege'nin, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, akşam saatlerinde Kıyı Ege'de, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Göller Yöresinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Eskişehir çevrelerinin, gece saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinin yağmurlu, Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının, gece saatlerinde Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLERDE HAVA

Ege'de fırtına; Batı Karadeniz ve Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu akşam saatlerinde 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE: Çok bulutlu, sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 6 ila 8; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 5 ila 7, batısı güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 4,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ: Çok bulutlu, sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi güneydoğudan 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta.