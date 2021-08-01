Orman yangını ile mücadelenin sürdüğü Ege ve Akdeniz Bölgesi için Meteoroloji'den korkutan uyarı geldi. Yapılan son tahminlere göre Ege ve Akdeniz'de hava sıcaklıklarının bugün mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Öte yandan bölge için son 5 günlük tahminlerde yağmur da beklenmiyor. Bununla birlikte yangın riskini rüzgar kuvvetinin ise özellikle Akdeniz Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 1 Ağustos hava durumu raporu...
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının; batı ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde diğer yerlerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT °C, 30°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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