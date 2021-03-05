Hava durumu geçen yıl en çok adalet hizmetleri için soruldu

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) geçen yıl çeşitli sektörler tarafından 1898 meteorolojik veri talep edilirken, en fazla istek 511 başvuruyla adalet hizmetleri alanından ulaştı.

AA muhabirinin, MGM verilerinden yaptığı derlemeye göre, kurum, ulaştırma, tarım, ormancılık, enerji, çevre, şehircilik, adalet, sağlık, turizm, spor gibi sektörlere verdiği hizmetlerle ulusal ekonomiye önemli katkı sağlıyor. Bunun yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerine hava, kara ve denizde sunduğu destekle de yurt savunmasına katkıda bulunurken, doğal afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması konularında ilgili paydaşları destekliyor.

MGM, geçen yıl sonu itibarıyla 1711 otomatik meteorolojik gözlem istasyonundan her dakika veri aldı. Mevcut sistemlerin arızalanması durumunda kullanılmak üzere 100 adet elde taşınabilir otomatik meteoroloji gözlem istasyonu da devreye sokuldu.

Havacılık sektöründe, 74 havalimanında kurulu istasyonlardan, denizcilik sektörü için de 10 adedi şamandıra olmak üzere 88 deniz otomatik meteoroloji gözlem istasyonundan veri temin edildi.

2020 sonu itibarıyla 9 istasyonda yüksek atmosfer gözlemleri yapılırken, 1 adet seyyar radyosonde sistemiyle ihtiyaç duyulan herhangi bir noktada yüksek atmosfer gözlemi gerçekleştiriliyor.

41 noktaya kurulmuş Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi de havacılık, ulaştırma, tarım, balıkçılık, enerji, savunma ve sigortacılık başta olmak üzere birçok sektöre yönelik hizmetler için kullanılıyor.

Orta Doğu ve Afrika kaynaklı çöl tozlarının izlenmesi amacıyla Ankara ve Şanlıurfa'ya 2 Toz Gözlem Sistemi kuruldu.

Diğer gözlem, radar ve takip sistemleri de dahil toplam 2 bin 47 sistemden oluşan gözlem ağından veri elde edildi.

- 1898 meteorolojik veri talebine yanıt

Meteorolojik veriler konusunda özel hizmet de sunan MGM, birçok sektörün bilgi talebini karşıladı. Kurum tarafından geçen yıl 1898 meteorolojik veri talebine yanıt verildi.

Geçen yıl en çok meteorolojik veri 511 başvuruyla adalet hizmetleri için talep edildi. Bu sektörü 445 taleple çevre sektörü takip etti.

Çevreyi 396 taleple eğitim, 186 taleple sigortacılık sektörü izledi.

Enerji sektörü 157, inşaat 104, tarım 57, ulaşım 21 ve savunma da 14 veri talebiyle öne çıktı. Turizm ve gıda sektörlerinden 3'er veri talebi gelirken, sağlık sektörü 1 veri talebinde bulundu.

Meteorolojiden bazı adli olayların meydana gelmesinde meteorolojik şartların etkisinin belirlenmesi amacıyla mahkemelerce bilgi istenirken, sigorta sektörü de hortum ve yıldırım gibi hava olaylarında hasar tazminatı ödemeleri için bu verilerden yararlandı.