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        Haberler Bilgi Gündem Hava durumu güncel: 20 Ağustos Salı 2024 bugün İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu nasıl?

        Meteroloji uyardı! 20 Ağustos Salı İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Yaz mevsiminin sıcak hava dalgası devam ederken, ülke genelinde hava durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerini sizler için haberimizde paylaştık. Peki, 20 Ağustos Salı günü hava durumu nasıl olacak, yağış bekleniyor mu? İşte 20 Ağustos Salı günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'nin diğer bölgeleri için hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 00:39 Güncelleme: 20.08.2024 - 01:04
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        Ülke genelinde güncel hava durumu merak ediliyor. Yeni ayın sonlarına gelinmesiyle birlikte, sıcak hava dalgası yurt genelinde etkili olmaya devam ederken, bazı bölgelerde yer yer yağışlı hava görülüyor. 20 Ağustos Salı günü için Meteoroloji'den yapılan açıklamaları derledik. İşte 20 Ağustos Salı günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'nin diğer bölgelerinde beklenen hava durumu...

        2

        BUGÜN HAVA NASIL?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç, Van’ın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

        3

        İSTANBUL 21°C, 32°C

        Az bulutlu ve açık.

        4

        İZMİR 25°C, 36°C

        Az bulutlu ve açık.

        5

        ANKARA 21°C, 36°C

        Az bulutlu ve açık.

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