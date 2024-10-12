Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri
Hafta sonuna girilmesiyle hava durumu araştırmaları yoğunlaştı. Günden güne sıcak havalar etkisini kaybederken Meteoroloji'den peş peşe açıklamalar geldi. Bu kapsamda, il il hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminleri sizler için haberimizde paylaştık. Peki, 12-13 Ekim hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da yağış bekleniyor mu? İşte detaylar...
Ülke genelinde güncel hava durumu sorgulanıyor. Ekim ayının ortalarında yurt genelinde sıcak havalar etkisini kaybederken yer yer yağışlı ve serin havalar mevcut. Hafta sonu için Meteoroloji'den açıklama geldi. İşte 12-13 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye hava durumu...
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ve İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
İSTANBUL 20°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu.
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinin kuzeyinde pus, yer yer sis bekleniyor.
İZMİR 19°C, 32°C
Az bulutlu.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu.