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        Haberler Bilgi Gündem HAVA DURUMU HABERLERİ: 31 Ağustos bugün hava nasıl, yağış var mı? 31 Ağustos Cumartesi İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Meteroloji uyardı! 31 Ağustos İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Son dakika hava durumu haberleri yakından takip ediliyor. Özellikle yapılan son duyurular ile hava sıcaklıklarının ne yönde seyredeceği merak konusu oldu. Üst üste gelen uyarılar sonrasında İstanbul'da sıcak hava yerini kuvvetli yağışa bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son yaptığı değerlendirmeleri sizler için haberimizde derledik. Peki, 31 Ağustos Cumartesi hava nasıl olacak, yağış bekleniyor mu? İşte 31 Ağustos Cumartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'nin diğer bölgeleri için hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 00:29 Güncelleme: 31.08.2024 - 00:31
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        1

        Ülke genelinde güncel hava durumu sorgulanıyor. Ağustos ayının son gününde yurt genelinde sıcak havalar etkisini hissettirmeyi sürdürse de yer yer yağışlı havalar mevcut. 31 Ağustos Cumartesi için meteorolojiden açıklama geldi. İşte 31 Ağustos Cumartesi bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye hava durumu...

        2

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, kuzey ve doğusu, Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve güneydoğu kesimleri, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Kütahya çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların; İstanbul çevreleri ile bu akşam saatlerinde Ardahan, Kars, Artvin, Erzurum'un kuzeydoğusu, Ağrı'nın doğusu ile Iğdır'ın batısı kesimleri, Osmaniye çevreleri ve Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        3

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; İstanbul çevreleri ile bu akşam saatlerinde Ardahan, Kars, Artvin, Erzurum'un kuzeydoğusu, Ağrı'nın doğusu ile Iğdır'ın batısı kesimleri, Osmaniye çevreleri ve Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

        4

        İSTANBUL 22°C, 27°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        5

        İZMİR 23°C, 31°C

        Az bulutlu ve açık yarın parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra kuzey ve iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        6

        ANKARA 19°C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel sağanakı ve gök gürültülü sağanak yağışlI.

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