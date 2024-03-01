Plan yapacaklar dikkat! 1 Mart Cuma bugün hava nasıl?
Ülke genelinde hava durumu milyonların gündeminde yer alıyor. Son zamanlarda yurt genelinde yağış ve soğuk hava etkili olurken Meteoroloji hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte "İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yurt genelinde hava nasıl?" sorularının yanıtları ile 1 Mart Cuma güncel hava durumu...
Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da ve tüm yurtta bugün havaların nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki, 1 Mart Cuma günü İstanbul'da yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? İşte ülke genelinde hava durumu hakkında merak edilenler...
1 MART CUMA İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da bugün hava az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 15 dereceye kadar çıkacak ve güneş zaman zaman kendini gösterecek.
Ankara ise sisli havaya uyanacak. Başkent'te sıcaklıklar 18 dereceye kadar çıksa da hava kapalı olacak.
İzmir'i ise çok bulutlu ve kapalı bir hava bekliyor. Ancak İzmir'de yarın bahar havası olacak ve sıcaklıklar 12 ile 20 derece arasında değişecek.
1 MART CUMA TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye genelinde bugün herhangi bir şehirde yağış beklenmiyor ancak yarın hava sisli olacak. Sıcaklıklar bahar mevsimini müjdelese de yurt genelinde hava kapalı olacak. Ancak Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve Marmara bölgesinin bir kısmında güneş kendini gösterecek.