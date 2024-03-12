13 MART ÇARŞAMBA İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün yağışlı hava devam ediyor. Ancak sıcaklıklar, Mart ayında beklenildiği gibi seyredecek ve 15 dereceye kadar çıkacak.

İzmir de aynı şekilde yağmura teslim olacak, meteoroloji gök gürültülü sağanak yağış konusunda uyarı yapıyor. Sağanak, İzmir'deki yaşamı olumsuz etkilese de 11 ile 18 derece arasında olan sıcaklıklar, vatandaşları rahatlatacak.

Ankara da sağanak yağışlı olacak. Başkent'te öğleden sonra sıcaklıklar 15 dereceye kadar çıkacak.