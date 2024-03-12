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        Haberler Gündem Hava durumu haberleri: Meteoroloji uyardı! 13 Mart Çarşamba bugün hava nasıl olacak? Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu

        Plan yapacaklar dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

        Yurt genelinde hava durumu milyonların gündeminde yer alıyor. Son günlerde yurt genelinde yağış ve soğuk hava etkili olurken Meteoroloji hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte "İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yurt genelinde hava nasıl?" sorularının yanıtları ile 13 Mart Çarşamba güncel hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 23:48 Güncelleme: 12.03.2024 - 23:48
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        Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da ve tüm yurtta bugün havaların nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki, 13 Mart Çarşamba günü İstanbul'da yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? İşte ülke genelinde hava durumu hakkında merak edilenler...

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        13 MART ÇARŞAMBA İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul'da bugün yağışlı hava devam ediyor. Ancak sıcaklıklar, Mart ayında beklenildiği gibi seyredecek ve 15 dereceye kadar çıkacak.

        İzmir de aynı şekilde yağmura teslim olacak, meteoroloji gök gürültülü sağanak yağış konusunda uyarı yapıyor. Sağanak, İzmir'deki yaşamı olumsuz etkilese de 11 ile 18 derece arasında olan sıcaklıklar, vatandaşları rahatlatacak.

        Ankara da sağanak yağışlı olacak. Başkent'te öğleden sonra sıcaklıklar 15 dereceye kadar çıkacak.

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        13 MART ÇARŞAMBA TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Türkiye bugün için iki zıt hava durumunu aynı anda yaşayacak. Ülkenin Batı tarafı yağmurluyken, Doğu tarafı güneşli olacak. Özellikle Marmara ve Ege bölgesinde gök gürültülü olmak üzere yoğun bir yağış bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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