21 ŞUBAT ÇARŞAMBA İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul bugün parçalı bulutlu bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 10 dereceye kadar çıkacak.

Ilık havasıyla bilinen İzmir'e bu kez güneş değil, sisli hava hakim olacak ancak yine de İzmir ılık bir gün yaşayacak çünkü sıcaklıklar 15 derece civarında seyredecek.