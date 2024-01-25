Haberler Gündem Hava durumu haberleri: Meteoroloji uyardı: 25 Ocak 2024 bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

Meteoroloji duyurdu: 25 Ocak bugün hava nasıl olacak? Yurt genelinde hava durumu milyonların gündeminde yer alıyor. Son günlerde yurt genelinde yağış ve soğuk hava etkili olurken Meteoroloji hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte "İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yurt genelinde hava nasıl?" sorularının yanıtları... Habertürk Giriş: 25.01.2024 - 00:27 Güncelleme: 25.01.2024 - 00:27 facebook

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Meteoroloji uyarıları ardından Marmara Bölgesi'nde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da ve yurt genelinde bugün havaların nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki, 25 Ocak Perşembe günü İstanbul'da yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? İşte ülke genelinde hava durumu hakkında merak edilen bilgiler...

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25 OCAK PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR? İstanbul bugün bulutlu bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 2 ila 10 derece arasında değişecek. Ankara'da bulutlu bir gün olacak. Sıcaklıklar en yüksek 4 en düşük -2 derece olması bekleniyor. İzmir'de ise puslu hava hakim. Sıcaklıklar en yüksek 12 en düşük 4 derece olarak öngörülüyor.