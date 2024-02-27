Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Bolu, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Yozgat, Eskişehir, Burdur ve Antalya'nın iç kesimleri yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek
Giriş: 27.02.2024 - 07:19 Güncelleme: 27.02.2024 - 07:19
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.