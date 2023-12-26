İstanbul ve batı illerinin geneleinde bahardan kalma günler etkili olurken yurdun doğusunda ise sisli hava etkili oluyor. Batı illerinde hava sıcaklıklarında yaşanan yükseliş sonrası gözler "Bugün hava durumu nasıl?" sorusunun cevabına çevrildi. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte 26 Aralık Ankara İzmir ve İstanbul hava durumu...

Bugün Ankara ve İzmir'de gün boyu sis etkili olurken İstanbul'da ise bulutlu hava etkisini sürdüremeye devam edecek. ÜÇ büyük şehirde de gün içerisinde yağış beklenmezken gece yarısından itibaren İzmir'de yağışın etkili olması bekleniyor.

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YURT GENELİNDE BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in batı kesimleri, İzmir'in kuzey ve batı ilçeleri, Rize'nin doğu ilçeleri ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Artvin'in yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.