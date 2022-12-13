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Bir bölge için fırtına uyarısı! 2 il için "turuncu" 11 kent için "sarı" alarm!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Doğu ve Batı Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor. Meteoroloji, Antalya ve Mersin için "turuncu", Ankara, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Denizli, Burdur, Isparta, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay içinse "sarı" alarm verdi. Yarın ilk saatlerden itibaren Antalya'nın merkez ve doğu ilçeleri Serik, Manavgat ve İbradı'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak (51-100 kg/m2) olması bekleniyor

Hava durumu son dakika | Meteoroloji'den bir bölge için fırtına uyarısı! 2 il için
Bir bölge için fırtına uyarısı! 2 il için "turuncu" 11 kent için "sarı" alarm!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de (Antalya Körfezi) rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, etkisini de öğlen saatlerinde kaybedeceği tahmin ediliyor.

ETKİSİNİ AKŞAM KAYBEDECEK

AA'da yer alan habere göre Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

2 KENT İÇİN "TURUNCU", 11 İL İÇİN "SARI" ALARM

Öte yandan yağış yarın da yurt genelinde etkisini gösterecek. Meteoroloji, Antalya ve Mersin için "turuncu", Ankara, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Denizli, Burdur, Isparta, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay içinse "sarı" alarm verdi.

METREKAREYE 100 KG YAĞIŞ UYARISI

DHA'da yer alan habere göre Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam saatlerinden sonra, Antalya çevreleri ile Isparta ve Burdur'un güney kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), yarın ilk saatlerden itibaren Antalya'nın merkez ve doğu ilçeleri Serik, Manavgat ve İbradı'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

SEL VE SU BASKININA KARŞI DİKKAT

Kuvvetli yağışların Antalya'nın batı ve merkez ilçelerinde 14 Aralık 2022 sabah saatlerinde, Isparta ve Burdur'un güney kesimlerinde öğle saatlerinde, Antalya'nın doğu kesimlerinde ise akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım düşmesi, kıyı kesimlerde küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Edinilen son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 11, Sağanak yağışlı

İSTANBUL: 12, Parçalı bulutlu

İZMİR: 17, Parçalı bulutlu

MUĞLA: 16, Gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 19, Gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN: 19, Sağanak yağışlı

HATAY: 13, Sağanak yağışlı

KONYA: 11, Sağanak yağışlı

KASTAMONU: 11, Sağanak yağışlı

TRABZON: 16, Sağanak yağışlı

ERZURUM: 5, Sağanak, yüksek kesimler kar yağışlı

KARS: 2, Kar yağışlı

DİYARBAKIR: 12, Sağanak yağışlı

ŞANLIURFA: 14, Sağanak yağışlı

GAZİANTEP: 12, Sağanak yağışlı

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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