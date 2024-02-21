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        Haberler Gündem Hava Durumu HAVA DURUMU! Son dakika haberleri: Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve sağanak yağmur alarmı

        Meteoroloji'den bu iller için karla karışık yağmur ve yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde yağmur bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 07:23 Güncelleme: 21.02.2024 - 07:23
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        İstanbul

        Kısmen Güneşli 12°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 12°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 15°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 16°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 11°

        Bursa

        Parçalı bulutlu

        Adana

        Kısmen Güneşli 18°

        Diyarbakır

        Parçalı Bulutlu 13°

        Gaziantep

        Parçalı Bulutlu 13°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu

        Hava sıcaklığının iç kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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        #hava durumu
        #son dakika haberleri

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