Meteoroloji'den bu iller için karla karışık yağmur ve yağmur uyarısı Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde yağmur bekleniyor.

Habertürk Giriş: 21.02.2024 - 07:23 Güncelleme: 21.02.2024 - 07:23 facebook

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