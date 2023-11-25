İstanbul'a kar geliyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Kasım ayının sonlarına gelinirken yurt genelindeki hava sıcaklıkları da düşüş gösterdi. Öyle ki, İstanbul'da 7 yıl sonra yeniden Kasım ayında kar yağışı görüldü. Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul kar yağışı için son dakika uyarıları yapılırken İstanbul Valisi Davut Gül de kent genelinde beklenen kar yağışı için tarih verdi. Öte yandan, İstanbul'da pazar günü sıcaklıkların 7 ila 5 derece düşmesi bekleniyor. İşte İstanbul'da beklenen kar yağışı ile ilgili son gelişmeler...
İstanbul'a kar geliyor mu? Kasım ayının son günlerine gelinirken soğuk ve yağışlı hava da yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. 7 yıl sonra İstanbul'da Kasım ayında kar yağışı görüldü. Anadolu'da da birçok ilde kar yağışı başladı. "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt aranırken Meteoroloji ve AKOM'dan megakent İstanbul için peş peşe kar yağışı uyarıları geldi. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz haftalarda da İstanbul Valisi Davut Gül tarafından kent genelinde beklenen kar yağışı için tarih verilmişti. Meteoroloji ve AKOM tarafından yapılan son dakika kar yağışı uyarılarına göre, İstanbul'da pazar günü kar yağışı etkisini gösterebilir. Sıcaklıkların 5 dereceye kadar düşmesi beklenen megakentte, fırtına uyarısı da yapıldı. İşte, İstanbul kar yağışı ile ilgili son gelişmeler...
AKOM'DAN HAFTA SONU İÇİ KAR VE FIRTINA UYARISI
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların fırtınayla 4 ila 8 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Yağışların kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.
Rüzgarın cumartesi günü fırtına (40-60km/s), pazar günü ise kısa süreli hamlelerle tam fırtına (80-100km/s) şiddetinde esmesi beklenirken 8-10 derecelik ani sıcaklık düşüşüyle kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacağı öngörülüyor.
İBB ekipleri kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırda bekletilirken İstanbullulara muhtemel aksaklıklara karşı tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.
FIRTINA UYARISI
İstanbul Valiliğinin X sosyal medya hesabından da fırtına uyarısında bulunularak, rüzgarın sabah saatlerinden itibaren başlamak üzere, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği aktarıldı.
Valiliğin paylaşımında Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklamasına da yer verildi.
Merkezin açıklamasında da bölge genelinde yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın, pazar günü sabah ilk saatlerden itibaren etkisini artıracağı, batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat) ve yer yer tam fırtına (100 kilometre/saat ve üzeri) şeklinde esmesinin tahmin edildiği kaydedildi.
Açıklamada, muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 10 DERECE DÜŞÜYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Başkanı Yüksel Yağan, hafta sonu sıcaklıkların 8-10 derece düşeceğini, özellikle Batı Karadeniz, İç Ege, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar yağışı görüleceğini bildirdi.
Yağan, AA muhabirine hafta sonu ve devamındaki günlerin hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Son meteorolojik değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batı bölgelerinin yağışlı sistemin etkisi altında olduğuna işaret eden Yağan, "25 Kasım Cumartesi günü Güney Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklentimiz var. Muğla, İzmir'in güneyi, Aydın, Antalya Körfezi'ni kapsayan alanda çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekliyoruz. Yine cumartesi günü İç Ege bölgemizde kuvvetli yağış bekliyoruz. Pazar günü yurdun büyük bölümünde özellikle düşük rakımlarda kuvvetli yağmur, yüksek rakımlarda kar yağışları göreceğiz." dedi.
Batı bölgelerini etkileyen sistem nedeniyle Türkiye'nin büyük kesiminde kuvvetli rüzgar olayları meydana geleceğini de belirten Yağan, "Hem güneyli hem kuzeyli rüzgarların etkisi altında kalacağız. Önümüzdeki 3 günlük periyotta söz konusu rüzgarların 70-90 zaman zaman 90 kilometre/saatin de üzerine çıkmasını bekliyoruz, fırtına ve denizlerimizde de tam fırtınayla karşılaşma durumlarımız söz konusu." diye konuştu.
Yüksel Yağan, 26 Kasım Pazar günü hava sıcaklıklarının düşeceğini vurgulayarak, "Pazar günü geniş bir alanda sıcaklıkların 8 ile 10 derece düşmesiyle kar yağışları göreceğiz. Özellikle Batı Karadeniz bölgesinde, İç Ege'de, Doğu Karadeniz bölgesinde ve Doğu bölgelerimizde kar yağışlarını göreceğiz. Özellikle kuvvetli rüzgar açısından pazar günü risk taşıyor. Hem güneyli, lodos yönünden hem de kuzeyli rüzgarlar 70-90 kilometre/saat şiddetinde fırtınalara sebep olacak. Denizlerimizde de daha yüksek rüzgarların görülmesi olası. Daha sonra bu sistem pazartesi günü kar yağışlarına neden olduktan sonra yurdu doğuya doğru terk edecek." ifadelerini kullandı.
PAZAR GÜNÜNE DİKKAT!
Yağan, cumartesi, pazar ve pazartesi üç büyük ilde yağışlı havanın etkili olacağını dile getirerek, şunları kaydetti:
"İzmir'de yağışlar, yağmur olarak gerçekleşecek. Ankara'da cumartesi gecesi kar ihtimalimiz çok fazla olmamakla birlikte Ankara'nın yüksek kesimlerinde mevcut. İstanbul'da önümüzdeki pazar günü yer yer karla karışık yağmur, yükseklerinde kar yağışları görebileceğiz. Sıcaklıklar ise pazar gününden itibaren oldukça düşük seyredecek. Özellikle Batı bölgelerimizde daha belirgin olacak. Çünkü şu anda 15 derece hava sıcaklıkları var. Bu 15 derece hava sıcaklıkları 10-12 derece düşerek, 4 dereceye, 2 dereceye kadar inecek. Dolayısıyla İstanbul'da 17 derece olarak beklediğimiz hava sıcaklıklarının pazar günü 5 dereceye, yer yer 7 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz. İzmir'de de 20 dereceler civarındaki hava sıcaklıklarının 15 derecelere doğru inmesini bekliyoruz. Ankara'da sıcaklık biraz daha düşecek. Bugün 15 derece bekliyoruz ancak önümüzdeki pazartesi günü 2 dereceye kadar inecek."
Yüksel Yağan, salı gününden itibaren ülkenin yeni bir sistemin etkisi altına gireceğini belirterek, sıcaklıkların artacağını kaydetti.
Hava olaylarına bağlı olarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını isteyen Yağan, meteorolojik uyarıların, vatandaşlar tarafından Meteoroloji Genel Müdürlüğünün web sitesi ve sosyal medya hesapları ile mobil uygulamaları, SMS üzerinden takip etmelerinin önemini vurguladı.
KIŞ TEDBİRLERİ TOPLANTISI YAPILDI
Kış Tedbirleri Toplantısı, İstanbul Valisi Davut Gül'ün başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde yapıldı. Vali Gül İstanbul'a kar yağışı beklenilen tarihi açıkladı.
"26 KASIM'DA İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR"
İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'umuzda 26 Kasım Pazar günü kar yağışı bekleniyor. Bugün, Kurumlar arası iş birliğini sağlamak ve afet riskinin tekrar gözden geçirilmesi için 'Kış Tedbirleri Toplantısı'nı yapıyoruz. Kar yağışı gibi afet ve olaylarda en önemli olan zamanlama ve koordinasyonun sağlanmasıdır. İstanbul'umuzda meteorolojik verileri yakından takip ederek almamız gereken tüm kararları zamanında alacağız. Afet Çalışma Grupları işine hakim olacak ve talepler ivedi bir şekilde yerine getirilecek. Kaymakamlar, il koordinasyon kurulları ile tedbirleri sağlayacak. Hepinize vereceğiniz katkılar için teşekkür ediyorum. İnşallah, İstanbul'umuzda kar sürecini yüz akı ile atlatacağız" ifadeleirni kullandı.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 22.11.2023 - 28.11.2023 tarihleri arssı hava tahmin raporuna göre; Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına, batı bölgelerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış ve fırtıanın etkili olacağı Pazar günü İstanbul'da sıcaklıklar 8 dereceye kadar düşecek. Pazar gününden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olurken İstanbul'da da kar yağması da bekleniyor.